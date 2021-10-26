В Башкирии взяли с поличным медиков, продававших поддельные справки о вакцинации

В Сибае против биолога и медсестры центральной городской больницы завели уголовные дела за торговлю фиктивными ковид-сертификатами. За свои услуги медработницы получали оплату в размере 5 тысяч рублей с каждого пациента.

Это кадры оперативной съемки спецоперации сотрудников ФСБ России совместно с региональным МВД. Была совершена контрольная закупка. Меченые купюры были обнаружены в кармане медсестры. По версии следствия, медработница изготовила подложные документы о прохождении вакцинации девятерых жителей региона. Об этом ее попросила коллега-сотрудница лаборатории. За оказанные услуги она получила от граждан 45 тысяч рублей, из которых 19 тысяч заплатила медсестре.