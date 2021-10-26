В Башкирии гречка подорожала почти на 16% с начала года

На 15,9% подорожала гречка в Башкортостане с начала года. Об этом сообщили в Минторговли. Рост может продолжиться и в ноябре – на 20%. Российские производители крупы распространили ритейлу письма, в которых указали причину: увеличилась стоимость сырья и упаковки.

Пенсионерка Роза Зиганшина готова покупать алтайскую гречку за 102 рубля за килограмм. Но если крупа подорожает, полезную и вкусную кашу придется готовить реже. Для большой семьи блюдо может стать дорогим и не доступным.

Дорожать, конечно, не надо. Потому что зарплаты у людей не повышаются. Пенсии не повышаются. У кого большие семьи и много детей, это сложно. Роза Зиганшина

Гречка может стать дороже на 10-20 процентов уже с ноября. Об этом предупредили российские производители гречки, овсянки и хлопьев, которые сослались на рост стоимости сырья и упаковки и разослали письма ритейлу. В Башкортостане розничные цены мониторят каждую неделю. Как сообщили в Минторговли республики, если выявляется необоснованное повышение, то информация отправляется в ФАС и прокуратуру.

С начала года, по нашим наблюдениям, цена на данный продукт увеличилась на 15,9%. И на начало октября средняя розничная цена за килограмм гречневой крупы составляет чуть больше 90 рублей. Данная цена ниже, чем в среднем по стране и в ПФО. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Ритейл Башкортостана ожидает снижения цен на крупу в течение месяца. Сейчас межсезонье: прошлогодние запасы заканчиваются, а новый урожай еще в обработке.

Новый урожай неплохой по прогнозам. Но этот урожай еще должен быть обработан. Гречка должна быть подработана, обжарена. И поступить на рынок. Естественный процесс, хотелось бы потребителей обнадежить, что в течение месяца ситуация может откатиться. Игорь Прозоров, председатель Башкирской торговой ассоциации