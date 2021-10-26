В Башкирии гречка подорожала почти на 16% с начала года

На 15,9% подорожала гречка в Башкортостане с начала года. Об этом сообщили в Минторговли. Рост может продолжиться и в ноябре – на 20%. Российские производители крупы распространили ритейлу письма, в которых указали причину: увеличилась стоимость сырья и упаковки.
Пенсионерка Роза Зиганшина готова покупать алтайскую гречку за 102 рубля за килограмм. Но если крупа подорожает, полезную и вкусную кашу придется готовить реже. Для большой семьи блюдо может стать дорогим и не доступным.
Гречка может стать дороже на 10-20 процентов уже с ноября. Об этом предупредили российские производители гречки, овсянки и хлопьев, которые сослались на рост стоимости сырья и упаковки и разослали письма ритейлу. В Башкортостане розничные цены мониторят каждую неделю. Как сообщили в Минторговли республики, если выявляется необоснованное повышение, то информация отправляется в ФАС и прокуратуру.
Ритейл Башкортостана ожидает снижения цен на крупу в течение месяца. Сейчас межсезонье: прошлогодние запасы заканчиваются, а новый урожай еще в обработке.
Такое подорожание гречки уже было. По данным Росстата, в мае 2011 года крупа стоила 112 рублей. Подорожание произошло как следствие дефицита, вызванного засухой. Цена упала вдвое, до 48, рублей только к 2019 году. Государство может вмешаться в процесс и сделает это, если в течение 60 дней подряд произойдет увеличение на 10%. Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов.