В Башкирии с начала отопительного сезона жители подали 11 тысяч жалоб

Штрафы за ошибки в счетах. Депутаты башкирского парламента внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о некорректных расчетах за ЖКУ. Тем временем за первые две недели с начала отопительного сезона по поводу начислений за тепло от жителей Башкортостана поступило более 11 тысяч обращений.

Люди в основном жалуются на большие суммы в платежках. И это касается жильцов, чьи дома не оборудованы общедомовыми приборами учета. Сегодня в Госсобрании республики состоялся брифинг по вопросу предъявления платежей в жилых зданиях без тепловых счетчиков. Таковых в Уфе порядка одной тысячи двухсот. Жители подобных домов, несмотря на количество отапливаемых дней в сентябре, получили квитанции за отопление как за полный месяц, то есть им рассчитали по нормативу.