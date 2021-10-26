В Башкирии с начала отопительного сезона жители подали 11 тысяч жалоб

Штрафы за ошибки в счетах. Депутаты башкирского парламента внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о некорректных расчетах за ЖКУ. Тем временем за первые две недели с начала отопительного сезона по поводу начислений за тепло от жителей Башкортостана поступило более 11 тысяч обращений.

Люди в основном жалуются на большие суммы в платежках. И это касается жильцов, чьи дома не оборудованы общедомовыми приборами учета. Сегодня в Госсобрании республики состоялся брифинг по вопросу предъявления платежей в жилых зданиях без тепловых счетчиков. Таковых в Уфе порядка одной тысячи двухсот. Жители подобных домов, несмотря на количество отапливаемых дней в сентябре, получили квитанции за отопление как за полный месяц, то есть им рассчитали по нормативу.   

Фото №1 - В Башкирии с начала отопительного сезона жители подали 11 тысяч жалоб

Вы знаете, реально чтобы снять эту проблему, просто-напросто нужно оприборить все дома, и, кстати говоря, существующие правила своей сутью, своей идеологией направлены на стимулирование этого процесса, чтобы все многоквартирные дома были оснащены приборами учета тепловой энергии.

Николай Хорошилов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию
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