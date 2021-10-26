В Уфе семья может остаться на улице из-за черных риелторов

Заплатили за квартиру, но рискуют остаться на улице. Ткаченко приобрели жильё два года назад. Как выяснилось в этом году, продавцами, вероятно, были чёрные риелторы. Недвижимостью владела погибшая пенсионерка, якобы одинокая. Сейчас расследуется, как квадратные метры присвоили и продали мошенники. Но наследник после смерти бабушки объявился. Семья боится, что недвижимость отнимут.
На всех одно лицо. То ли братья-близнецы, то ли резкая смена фамилии, причем три раза. Копии паспортов фигурируют в деле о чёрных риелторах. Оксана Ткаченко вместе с семьёй рискует остаться на улице. Женщина живёт вместе с сыном и мужем-колясочником.
Квартиру купили два года назад. Продали старую и взяли кредит. С их слов, о том, что жильё, условно говоря, ворованное узнали в начале 2021-го. Дело о чёрных риелторах расследовалось ещё с 2019-го года. Есть список квартир, которые, предположительно, были на карандаше у злоумышленников. Это квадратные метры, где жили одинокие бабушки или асоциальные личности и те, у кого нет наследников, которые могли бы о них позаботиться. Такой была и квартира Ткаченко перед тем, как они её купили. Но об этом они узнали гораздо позже. Вот только злоумышленники не уследили. Правоохранительные органы нашли наследника.
Как остановить чёрных риелторов, сегодня обсуждали в Уфе. В столице Башкортостана состоялась пресс-конференция. Дело Ткаченко сейчас на особом контроле.
Оксана Ткаченко вместе с братом стали участниками движения «Бездомный полк». Пытаются помочь если не себе, то хотя бы другим жертвам чёрных риелторов.
По подсчётам семьи Ткаченко, в Уфе несколько десятков жертв чёрных риелторов. Правоохранители рекомендуют при покупке квартиры проверить квадратные метры по всем базам и не рисковать, если обнаружится, что недвижимость часто продаётся. Впрочем, Ткаченко это не помогло: в реестре их квартира была, что называется, «чистая», несмотря на то, что её историю успели очернить риелторы.