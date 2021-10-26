В Уфе семья может остаться на улице из-за черных риелторов

Заплатили за квартиру, но рискуют остаться на улице. Ткаченко приобрели жильё два года назад. Как выяснилось в этом году, продавцами, вероятно, были чёрные риелторы. Недвижимостью владела погибшая пенсионерка, якобы одинокая. Сейчас расследуется, как квадратные метры присвоили и продали мошенники. Но наследник после смерти бабушки объявился. Семья боится, что недвижимость отнимут.

На всех одно лицо. То ли братья-близнецы, то ли резкая смена фамилии, причем три раза. Копии паспортов фигурируют в деле о чёрных риелторах. Оксана Ткаченко вместе с семьёй рискует остаться на улице. Женщина живёт вместе с сыном и мужем-колясочником.

Молюсь, не сплю от суда до суда. Будет этот наследник звонить, не будет? Что будет с нас требовать? Пойти нам некуда. Оксана Ткаченко

Квартиру купили два года назад. Продали старую и взяли кредит. С их слов, о том, что жильё, условно говоря, ворованное узнали в начале 2021-го. Дело о чёрных риелторах расследовалось ещё с 2019-го года. Есть список квартир, которые, предположительно, были на карандаше у злоумышленников. Это квадратные метры, где жили одинокие бабушки или асоциальные личности и те, у кого нет наследников, которые могли бы о них позаботиться. Такой была и квартира Ткаченко перед тем, как они её купили. Но об этом они узнали гораздо позже. Вот только злоумышленники не уследили. Правоохранительные органы нашли наследника.

Наследник требует, чтобы мы выселялись. Суд признал все сделки недействительными. А что делать, так и не решили. Оксана Ткаченко

У хозяйки квартиры не было детей, поэтому она попала в поле зрения риелторов. Но они не догадывались, что есть другой наследник. А по данным регпалаты, хозяйка спустя два дня после своей смерти пришла в МФЦ и зарегистрировала договор купли-продажи. Рамиль Гизатуллин, адвокат

Как остановить чёрных риелторов, сегодня обсуждали в Уфе. В столице Башкортостана состоялась пресс-конференция. Дело Ткаченко сейчас на особом контроле.

Оксана Ткаченко вместе с братом стали участниками движения «Бездомный полк». Пытаются помочь если не себе, то хотя бы другим жертвам чёрных риелторов.

Эта женщина, несмотря на условный срок, продолжает обрабатывать людей и присваиваться жилье. Алексей Ткаченко