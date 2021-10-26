Тамара Тансыккужина приняла участие в переписи населения

В Башкортостане
продолжается Всероссийская перепись населения. Ответив на несколько несложных
вопросов, люди определяют своё будущее.
Сегодня утром
переписчики пришли и к прославленной спортсменке, семикратной чемпионке мира по
международным шашкам Тамаре Тансыккужиной. Она ответила на 33 вопроса, весь
процесс занял не более 20 минут. Особенно важным Тансыккужина назвала вопрос о
национальности.
С
маминой стороны у меня корни в Кугарчинском районе. И несмотря на то, что моё
детство прошло за пределами РБ, моё становление как спортсмена связано с
республикой. И я защищаю честь именно Башкортостана, башкирской земли на
международной спортивной арене. И считаю себя полноценной башкирской. Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан, семикратная чемпионка мира по международным шашкам
Башкиром себя считает и
главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» Вячеслав Голов. Журналист считает, что
каждый житель республики должен принять участие в переписи населения, чтобы
определить своё будущее.
Дело
в том, что моя мама – башкирка, мой первый язык – башкирский. Меня воспитала моя бабушка-башкирка. И я себя больше ощущаю башкиром. И я во всех переписях записывался как башкир. И в паспорте у меня было обозначено «башкир» – горжусь этим.Вячеслав Голов, главный редактор газеты «Вечерняя Уфа»
Это
цифровая перепись, этим она и отличается. Никаких блокнотов и помарок. Также можно
переписаться на портале Госуслуг или прийти на стационарный пункт переписи.Ильшат Вазигатов, глава администрации Янаульского района