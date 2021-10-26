Тамара Тансыккужина приняла участие в переписи населения

В Башкортостане продолжается Всероссийская перепись населения. Ответив на несколько несложных вопросов, люди определяют своё будущее.

Сегодня утром переписчики пришли и к прославленной спортсменке, семикратной чемпионке мира по международным шашкам Тамаре Тансыккужиной. Она ответила на 33 вопроса, весь процесс занял не более 20 минут. Особенно важным Тансыккужина назвала вопрос о национальности. 

С маминой стороны у меня корни в Кугарчинском районе. И несмотря на то, что моё детство прошло за пределами РБ, моё становление как спортсмена связано с республикой. И я защищаю честь именно Башкортостана, башкирской земли на международной спортивной арене. И считаю себя полноценной башкирской.  

Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан, семикратная чемпионка мира по международным шашкам
Фото №1 - Тамара Тансыккужина приняла участие в переписи населения

Башкиром себя считает и главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» Вячеслав Голов. Журналист считает, что каждый житель республики должен принять участие в переписи населения, чтобы определить своё будущее. 

Дело в том, что моя мама – башкирка, мой первый язык – башкирский. Меня воспитала моя бабушка-башкирка. И я себя больше ощущаю башкиром. И я во всех переписях записывался как башкир. И в паспорте у меня было обозначено «башкир» – горжусь этим.

Вячеслав Голов, главный редактор газеты «Вечерняя Уфа»

Это цифровая перепись, этим она и отличается. Никаких блокнотов и помарок. Также можно переписаться на портале Госуслуг или прийти на стационарный пункт переписи.

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