Тамара Тансыккужина приняла участие в переписи населения

Дело в том, что моя мама – башкирка, мой первый язык – башкирский. Меня воспитала моя бабушка-башкирка. И я себя больше ощущаю башкиром. И я во всех переписях записывался как башкир. И в паспорте у меня было обозначено «башкир» – горжусь этим.

Вячеслав Голов, главный редактор газеты «Вечерняя Уфа»