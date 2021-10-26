В Уфу привезли знамя стрелкового полка, найденное в США

Нашли в Америке и привезли в республику. Сегодня в Уфе показали уникальный экспонат – знамя 2-го Башкирского стрелкового полка. Его передачу Национальному музею Башкортостана организовал потомок прославленного генерала, заслуженный строитель региона Филюс Ишбулатов. Его усилиями экспонат был приобретен из частной коллекции в США.

Башкирская отдельная стрелковая бригада получила наградное знамя от Петросовета за героические подвиги в 1919 г. В настоящее время знамена 1-го и 2-го Башкирских стрелковых полков и Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов хранятся в фондах Национального музея республики. Этот экспонат, по мнению историков, сделали самостоятельно воины-башкиры для использования в сражениях до получения официальных знамен Башревкома.