Учитель математики из Башкирии стал призером Всероссийского конкурса краеведов

Педагог из Башкортостана занял третье место во Всероссийском конкурсе краеведов. Юрий Леонтьев – житель села Чуваш-Карамалы Аургазинского района. Он представил свою научную работу по исследованию родного края. Несмотря на то, что мужчина уже более 14 лет увлекается историей, сам он преподает математику в школе.

Сразу после уроков математики Юрий Леонтьев отправляется в школьный музей рассказывать детям историю чувашского народа. Параллельно преподаванию алгебры и геометрии мужчина уже 14 лет посвящает себя изучению деревни.

Анастасия Леонтьева изучает родословную своей семьи еще с пятого класса. Для работы с источниками в музей девочку привел дядя. И теперь она не только знает историю своего рода, но и сама проводит экскурсии.