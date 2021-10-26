Учитель математики из Башкирии стал призером Всероссийского конкурса краеведов

Педагог из Башкортостана занял третье место во Всероссийском конкурсе краеведов. Юрий Леонтьев – житель села Чуваш-Карамалы Аургазинского района. Он представил свою научную работу по исследованию родного края. Несмотря на то, что мужчина уже более 14 лет увлекается историей, сам он преподает математику в школе.
Сразу после уроков математики Юрий Леонтьев отправляется в школьный музей рассказывать детям историю чувашского народа. Параллельно преподаванию алгебры и геометрии мужчина уже 14 лет посвящает себя изучению деревни.
Анастасия Леонтьева изучает родословную своей семьи еще с пятого класса. Для работы с источниками в музей девочку привел дядя. И теперь она не только знает историю своего рода, но и сама проводит экскурсии.
После долгих лет исследований истории чувашей Юрий Харитонович решил отправить свои работы на всероссийский конкурс краеведов. И занял там третье место. Как говорит мужчина, все его работы и исследования – это продолжение трудов известного земляка Василия Николаева. Именно он до Юрия Леонтьева занимался изучением истории чувашского народа и внес немалый вклад в краеведение. В продолжение его трудов мужчина каждые три года проводит межрегиональные Николаевские чтения, где собираются все, кому интересна история родного крася. В дальнейших планах у Юрия Харитоновича написать книгу-исследование.