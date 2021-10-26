«Салават Юлаев» уступил «Северстали» на своем льду

«Салават Юлаев» второй раз в сезоне уступает «Северстали». Сегодня на домашнем льду уфимцы принимали команду из Череповца.

Первый период остался безголевым. Зато во втором шайба 4 раза побывала в воротах: сначала дважды отличились юлаевцы. Затем гости сравняли счет. В том числе отличился Кирилл Пилипенко, проводящий первый матч за «Северсталь».