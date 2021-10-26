8 спортсменов из Башкирии примут участие в чемпионате мира по борьбе на поясах в Казани

Башкирские спортсмены завершили подготовку к девятнадцатому чемпионату мира по борьбе на поясах. Соревнования пройдут в Казани и соберут участников из 36 стран мира.
Заключительный тренировочный день перед поездкой на важный международный старт проходит у борцов в хорошем настроении. 37-летний Дмитрий Балянов пропустил немало турниров в этом году из-за травм и болезней, но к чемпионату мира подошёл в хорошей форме. Тем более что для спортсмена, выступающего в весовой категории свыше ста килограммов, этот турнир может стать одним из последних в карьере.
Карьеру после чемпионата мира планирует завершить и Наиль Мухаметьянов. Его цель в Казани – стать заслуженным мастером спорта и уйти в долгожданный отпуск. Наиль является чемпионом мира в двух видах спорта – куреше и борьбе на поясах.
Успешно в борьбе на поясах выступают и девушки из Башкортостана. Алёна Фатыхова соревнуется в весовой категории до 52 килограммов. Путёвку на чемпионат мира девушка завоевала в Нальчике, где стала золотым призёром чемпионата России. Теперь она планирует выступить лучше, чем в прошлом году.
На чемпионат мира в Казань поедут восемь башкирских спортсменов. Основные соперники наших борцов на предстоящем турнире – это участники из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Азербайджана.
Турнир пройдет 28 и 29 октября. У мужчин разыграют 16 комплектов медалей в вольном и классическом стиле, у женщин – пять.