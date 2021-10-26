8 спортсменов из Башкирии примут участие в чемпионате мира по борьбе на поясах в Казани

Башкирские спортсмены завершили подготовку к девятнадцатому чемпионату мира по борьбе на поясах. Соревнования пройдут в Казани и соберут участников из 36 стран мира.

Заключительный тренировочный день перед поездкой на важный международный старт проходит у борцов в хорошем настроении. 37-летний Дмитрий Балянов пропустил немало турниров в этом году из-за травм и болезней, но к чемпионату мира подошёл в хорошей форме. Тем более что для спортсмена, выступающего в весовой категории свыше ста килограммов, этот турнир может стать одним из последних в карьере.

Максимально идем только за победой, другие медали нас не интересуют, тем более что один из последних турниров.

Дмитрий Балянов, чемпион мира по борьбе на поясах
Фото №1 - 8 спортсменов из Башкирии примут участие в чемпионате мира по борьбе на поясах в Казани

Карьеру после чемпионата мира планирует завершить и Наиль Мухаметьянов. Его цель в Казани – стать заслуженным мастером спорта и уйти в долгожданный отпуск. Наиль является чемпионом мира в двух видах спорта – куреше и борьбе на поясах.

Ребята готовы морально и физически. Проводили по две тренировки каждый день. Это ответственные соревнования, будем готовиться и бороться, прославлять нашу республику и страну на международном уровне.

Наиль Мухаметьянов, чемпион мира по борьбе на поясах

Успешно в борьбе на поясах выступают и девушки из Башкортостана. Алёна Фатыхова соревнуется в весовой категории до 52 килограммов. Путёвку на чемпионат мира девушка завоевала в Нальчике, где стала золотым призёром чемпионата России. Теперь она планирует выступить лучше, чем в прошлом году.

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В том году я стала второй, у меня было много ошибок на прошлом чемпионате мира. Над ними я работала по определённому плану.

Алёна Фатыхова, чемпионка мира по борьбе на поясах

На чемпионат мира в Казань поедут восемь башкирских спортсменов. Основные соперники наших борцов на предстоящем турнире – это участники из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Азербайджана.

В том году у нас было 5 золотых медалей, в этом году хотелось бы получить не меньше. Все ребята подготовленные и готовы к старту.

Рустам Зиякаев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

Турнир пройдет 28 и 29 октября. У мужчин разыграют 16 комплектов медалей в вольном и классическом стиле, у женщин – пять.

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