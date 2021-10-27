В Уфе пройдет открытая экскурсия с архитекторами

Авторы планируют обойти территорию у озера Теплое и вдоль бульвара Баландина, где в 2022 году пройдут работы по благоустройству. Архитектурная концепция благоустройства территории у озера «Теплое» и вдоль бульвара Баландина разработана в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» по инициативе мэрии Уфы архитектурным бюро «Проектная группа 8» при поддержке Института развития городов Башкортостана. Разработчики рассчитывают сформировать единую систему общественных пространств и раскрыть потенциал природной рекреационной территории у озера Теплое. Проект создан на основе исследования мнений жителей Инорса и итогов двух встреч в июне 2020 года и августе 2021 года на территории района — то есть отвечает на реальные запросы горожан.