В Уфе сотрудников компании «кинули» на 1,1 млн рублей
В Уфе сотрудники одного из предприятий остались без зарплаты. Следком возбудил в отношении руководства уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Без зарплаты остались шесть человек. Руководство компании не платило им зарплату на протяжении двух месяцев. Сумма долга составила более 1,1 млн рублей.
При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.
пресс-служба СУ СКР по РБ
На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном размере.
В настоящее время следователями истребованы документы бухгалтерской и кадровой отчетности организации, допрашивается руководство и работники фирмы, назначено финансово-экономическое исследование с целью установления куда и на какие конкретно цели были направлены активы организации, а также наличия иных фактов невыплаты заработной платы перед другими работниками.