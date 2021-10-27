В Уфе сотрудников компании «кинули» на 1,1 млн рублей

В Уфе сотрудники одного из предприятий остались без зарплаты. Следком возбудил в отношении руководства уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе сотрудников компании «кинули» на 1,1 млн рублей

Без зарплаты остались шесть человек. Руководство компании не платило им зарплату на протяжении двух месяцев. Сумма долга составила более 1,1 млн рублей.

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном размере.

В настоящее время следователями истребованы документы бухгалтерской и кадровой отчетности организации, допрашивается руководство и работники фирмы, назначено финансово-экономическое исследование с целью установления куда и на какие конкретно цели были направлены активы организации, а также наличия иных фактов невыплаты заработной платы перед другими работниками.

пресс-служба СУ СКР по РБ
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