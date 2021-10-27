В Башкирии переписчики населения активно участвуют во Всероссийском флешмобе #ЯГеройПереписи

А Файруза Воронкова из Благовещенского района за первую неделю смогла переписать более 200 человек. Все у неё идёт слаженно. «Погода не балует, то снег, то дождь, да и солнышко выглянет. Да, это осень! Нормальное явление,- делится переписчик.Люди встречают доброжелательно, да я и не сомневалась. Ведь я их всех знаю, и они меня тоже, мы доверяем друг другу. Спасибо всем за помощь и поддержку!». Файруза Воронкова рассказала, как в деревне Верхний-Изяк, после основной своей работы заглянула на огонёк к матери - героине Елене Айгильдиной: «С мужем Михаилом они воспитывают 5 детей. Правда старшие уже женатые и замужем. У них 12 внуков, но думаю их будет ещё много. Семья трудолюбивая и уважаемая в селе. Здоровья, радости и счастья вам!»