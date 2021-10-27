В Башкирии переписчики населения активно участвуют во Всероссийском флешмобе #ЯГеройПереписи

В России объявили флешмоб #ЯГеройПереписи. Он будет проходить с 15 октября по 14 ноября в рамках Всероссийской переписи населения. К флешмобу присоединились переписчики из Башкортостана. Они рассказывают в соцсетях о своей работе, а также выкладывают видео и фото.
Специалисты Башстата отметили, что для участия в конкурсе необходимо опубликовать свое фото в экипировке переписчика на личной странице в ВКонтакте, написать историю о работе переписчика, а также проставить хештеги «#ЯГеройПереписи», #ВПНБашкортостан, отметить аккаунт @bashstat_gks_ru; отметить место, где была сделана фотография. По окончанию переписи лучшие фотографии опубликуют на сайте ВПН, а их авторы получат подарки и благодарственные письма.
Вежливые, позитивные и очень обаятельные переписчики. От их непростой работы зависит успех проведения демографического обследования и качество полученной информации.
Переписчик из Зианчуринского района Альбина Калкаманова в переписи участвует уже четвертый раз. Ей нравится этим заниматься, перепись вдохновляет её, ведь она старается дарить респондентам улыбки, отличное настроение и море позитива. Свои чувства и эмоции Альбина передает в стихах: «Вот и перепись пошла, С чемоданом я ушла. При мне синенький жилет, Шарфик фирменный, планшет. К респондентам я пойду, Всех в округе обойду, Всё подробно расспрошу, В книжку их я запишу!!!»
А Гульназ Ганиева из Кигинского района поделилась, что ей несказанно повезло, ведь на ее участке проживает Ветеран Великой Отечественной войны Биктимер Ситдикович Хабибуллин из села Верхние Киги. Переписчик тепло рассказала о ветеране: «Воевал Биктимер Ситдикович храбро, о чем говорит орден Славы 3 степени. Наград у ветерана много. Он - кавалер медали Жукова, «За освобождение Кореи от Японских империалистов в 1945 г», не считая тех, которые получил в мирное время. Домой вернулся лишь в 1951 году. После войны еще пять долгих лет тянул солдатскую лямку. 37 лет своей жизни Биктимер Ситдикович отдал лесному хозяйству. Прошел путь от рядового лесника до директора лесхоза. Заслуженный лесовод БАССР.Для Биктимера Ситдиковича эта перепись - девятая по счету. Сказал, что будет ждать меня на юбилейной, десятой переписи».
Гузель Насырова из Кушнаренковского района по праву считает себя Героем переписи, поскольку успешно справляется с поставленной задачей. Она соблюдает все нормы санитарно-эпидемиологических требований, а при просьбе населения предоставляет сертификат вакцинации. Гульназ на своём пути повстречала много хороших и гостеприимных людей. Люди старшего поколения отвечают искренне на все вопросы, с пониманием относятся к её визиту.
Один из переписчиков Кушнаренковского района выставила на флешмоб интересные фотографии и написала про местного Кулибина. «Хозяин этого дома Наис Масалимов - мастер на все руки, поставил сам огромный отличный дом. А с техникой он так дружит, что сам мастерит и создаёт новые образцы. Ручной труд в хозяйстве сведен к «нулю». Правда, ручной труд тоже остался- например, сегодня щиплют гусей дружным коллективом. Тут и родные супруги Лианы в поту лица трудятся. Пахнет блинами, готов бэлеш.Встретили так гостеприимно, что и не хочется уходить. Угостили чаем, ответили на вопросы переписи, поделились новостями. Семья трудолюбивая, приятная и добрая».
А Файруза Воронкова из Благовещенского района за первую неделю смогла переписать более 200 человек. Все у неё идёт слаженно. «Погода не балует, то снег, то дождь, да и солнышко выглянет. Да, это осень! Нормальное явление,- делится переписчик.Люди встречают доброжелательно, да я и не сомневалась. Ведь я их всех знаю, и они меня тоже, мы доверяем друг другу. Спасибо всем за помощь и поддержку!». Файруза Воронкова рассказала, как в деревне Верхний-Изяк, после основной своей работы заглянула на огонёк к матери - героине Елене Айгильдиной: «С мужем Михаилом они воспитывают 5 детей. Правда старшие уже женатые и замужем. У них 12 внуков, но думаю их будет ещё много. Семья трудолюбивая и уважаемая в селе. Здоровья, радости и счастья вам!»
Олеся Абсадыкова из Нуримановского района только за один день смогла переписать 90 человек. Переписчика радует то, что встречаю её с улыбкой, а провожают добрыми пожеланиями. «Сегодня был необычный день, с утра сыро холодно, а потом солнышко,- пишет в своем рассказе Олеся. - Переписала бабушку - вдову ВОВ, с удовольствием отвечала на вопросы при этом вспоминая молодые годы. Затем переписала супружескую пару, которые уже вместе живут больше 50 лет. Попала в дом где прошли перепись через госуслуги, там мне предъявили QR- код».
Равилю Аккильдину из Бурзянского района радует большой интерес к переписи школьников. Она в соцсети написала: «При опросе родителей - школьникам было интересное все, что я записываю в планшет, задавали сами вопросы, а затем сопровождали меня, помогали найти дома в новостройке. Молодёжь у нас не уезжает, строятся, появились новые улицы, новые постройки. Приятно было посетить дома своих учеников, конечно, радует интерес и доброжелательное отношение к переписи населения нашей молодежи!!!».