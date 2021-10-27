Из Башкирии в Алтайский край поставили фальсифицированное масло

В Алтайский край привезли сливочное масло из неизвестного сырья. Данный продукт был произведен в Сибае. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю.

Фото №1 - Из Башкирии в Алтайский край поставили фальсифицированное масло

При производстве масла жирностью 72,5% не было указано сырье, которое использовалось для изготовления данного продукта. В ходе проверки было выявлено, что на складе у предпринимателя остаток продукции составил 332 килограмма.

«В соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» обращение пищевых продуктов, в отношении которых установлен факт фальсификации и не может быть подтверждена прослеживаемость, запрещено.

пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю

Небезопасную партию масла изъяли и утилизировали. Объем утилизированного продукта составил 332 килограмма.

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