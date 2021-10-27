В Уфе пройдет гала-концерт музыкального конкурса «Елкән»

12 юных музыкантов на сцене ГКЗ «Башкортостан» поборются в четырех номинациях: фортепиано, скрипка, духовые и народные инструменты. Сыграют они в сопровождении национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.

«Елкән» – новый проект детско-юношеского телеканала «Тамыр» при поддержке Министерства культуры. На отборочный тур конкурса поступило 173 заявки. Конкурсную программу детей оценивали известные в республике и за ее пределами музыканты и деятели искусств. Цель телеконкурса – дать новое дыхание произведениям башкирских композиторов через исполнение юных музыкантов.

Возможность сыграть с настоящим симфоническим оркестром дается не каждому. А встреча и личное наставничество одного из самых востребованных молодых дирижёров России Дмитрия Крюкова – большая удача для детей. Каждый финалист к третьему туру конкурса выучил совсем новое для него произведение башкирских композиторов. Специально к каждой пьесе были подготовлены 12 оригинальных партитур для солистов с оркестром.