В Башкирии за сутки зарегистрировано 668 новых случаев заражения COVID-19

668 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкортостане за последние сутки. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В стационарах находятся 982 человека, в том числе 621 пациент в возрасте 60+ . Зарегистрировано 36 случаев смерти от COVID-19. Всего умерших – 2 482 человека.
По данным Минздрава, Башкортостан уже получил 1 млн 923 тысячи доз вакцин от коронавируса. Вакцинировано первым компонентом 1 млн 604 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию 1 млн 314 тысяч человек. За сутки вакцину получили почти 27 тысяч человек.