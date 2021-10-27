В Башкирии за сутки зарегистрировано 668 новых случаев заражения COVID-19

668 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкортостане за последние сутки. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В стационарах находятся 982 человека, в том числе 621 пациент в возрасте 60+ . Зарегистрировано 36 случаев смерти от COVID-19. Всего умерших – 2 482 человека.