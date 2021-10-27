Эксперты Башкирии опровергли мифы о вакцинации

В Башкортостане активно проводятся мероприятия по вакцинации населения. Эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса не становится легче. Каждый день в республике фиксируются более 600 заболевших и десятки скончавшихся.

Пока единственный способ замедлить распространение вируса – вакцинация. Однако ярые антиваксеры распространяют мифы и фейки о прививках. Многие из них разбиваются о доказательства экспертов и врачей. Мнения специалистов приводит ИА «Башинформ».

Вакцинированный человек не может никого заразить коронавирусом, так как его иммунитет лишь знакомят с самим вирусом, а не заражают его. Также не имеет значения то, что вирус постоянно мутирует. Активные вещества вакцины всё равно узнают вирус COVID-19, так как в нём меняются лишь простейшие строительные материалы.

Врачи рекомендуют вакцинироваться и во время эпидемии, и до. История знает примеры, когда вакцинацию разворачивали прямо на пике пандемии.

В России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за прививки. Уже более 50 млн человек прошли вакцинацию успешно. Также вакцинация позволит избежать тяжелого течения болезни, даже если человек всё-таки заразится.

Эксперты напомнили, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 70 странах. Она производится в 14 странах мира, при этом пройдя все необходимые клинические испытания.

Врачи настоятельно рекомендуют прививаться, а не надеяться на авось. Некоторые и вовсе думают, что если заразиться коронавирсом от человека, который переболел в лёгкой форме, то сам тоже переболеешь не тяжело. Но это один из самых опасных мифов о коронавирусе.

Ни одно из исследований не показало, что вакцина как-то влияет на репродуктивную систему. Сохранение здоровья населения – главная задача любого государства.