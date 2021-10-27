Жительница Уфы, потерявшая ногу, помогает другим людям ставить протезы

Жительница Башкирии Анжелика Ш. оказалась примером для многих. Девушка попала в жуткую аварию, но не отчаялась и стала помогать людям.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, серьёзная авария произошла два года назад. Из-за сильного удара девушка получила многочисленные травмы. Кости несчастной на ноге были буквально раздроблены. Анжелике понадобился почти год тяжелой реабилитации.

Но девушка не отчаялась: она вышла замуж, переехала в Уфу и устроилась на работу в центре протезирования. Анжелика встречает пациентов, принимает звонки и оказывает большую поддержку тем, кто оказался в такой же сложной ситуации, как и она несколько лет назад.

История Анжелики доказывает, что жизнь после протезирования становится не менее активной и насыщенной.