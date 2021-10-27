В Башкирии вступило в силу последнее антиковидное ограничение

Сегодня, 27 октября, на территории Башкирии вступило в силу последнее антиковидное ограничение. Теперь ПЦР-тесты на COVID-19 не являются пропуском.

Жители и гости Башкирии смогут посетить организации отдыха, развлечения, культуры и торговли при наличии сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции либо справки о перенесенного COVID-19 за последние 6 месяцев. Кроме того, при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.