В Башкирии вступило в силу последнее антиковидное ограничение

Сегодня, 27 октября, на территории Башкирии вступило в силу последнее антиковидное ограничение. Теперь ПЦР-тесты на COVID-19 не являются пропуском.
Жители и гости Башкирии смогут посетить организации отдыха, развлечения, культуры и торговли при наличии сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции либо справки о перенесенного COVID-19 за последние 6 месяцев. Кроме того, при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
Перечень мест, в которых введены ограничения на посещение не вакцинированных от COVID-19:
– учреждения культуры: музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры;
– массовые спортивные мероприятия;
– ночные клубы и дискотеки;
– торговые центры;
– междугородные автобусы и пригородный поезд «Орлан»;
– салоны красоты, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны
– заведения общепита, если в них более 50 посадочных мест.
Фото: ТАСС.