В Башкирии непристёгнутый водитель без прав скончался после ДТП

Вчера, 26 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии автомобиль Lifan Solano съехал в кювет, в результате чего опрокинулся. ДТП произошло на первом километре автодороги Новоабдрахманово - Красноармейская.

За рулем иномарки находился 49-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что он лишен водительских прав, к тому же не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в ГИБДД РБ.