В Башкирии непристёгнутый водитель без прав скончался после ДТП

Вчера, 26 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии автомобиль Lifan Solano съехал в кювет, в результате чего опрокинулся. ДТП произошло на первом километре автодороги Новоабдрахманово - Красноармейская.

Фото №1 - В Башкирии непристёгнутый водитель без прав скончался после ДТП

За рулем иномарки находился 49-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что он лишен водительских прав, к тому же не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в ГИБДД РБ.

Водитель скончался на месте трагедии. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД РБ.

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