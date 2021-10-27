В России пройдет «Большой этнографический диктант»

В России с 3 по 7 ноября будет проходить «Большой этнографический диктант». Он пройдет на сайте в онлайн-формате.
Принять участие смогут жители России и зарубежных стран, которые владеют каким-либо из трех языков - русским, испанским или английским. Для участия необходимо выбрать вкладку «Пройти диктант» на официальном сайте.
Текст диктанта будет включать в себя 30 заданий, из которых 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, остальные 10 вопросов – региональная часть, которая уникальна для каждого субъекта РФ. Задания будут опубликованы 3 ноября 2021 года в 0:01 по МСК на официальном сайте.
«Большой этнографический диктант» проводится с 2016 года для знакомства жителей нашей страны и зарубежья с культурой народов, проживающих в России. Также он позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности участников акции, их знания о народах России.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте. Официальные группы в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.