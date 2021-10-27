В России пройдет «Большой этнографический диктант»

Текст диктанта будет включать в себя 30 заданий, из которых 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, остальные 10 вопросов – региональная часть, которая уникальна для каждого субъекта РФ. Задания будут опубликованы 3 ноября 2021 года в 0:01 по МСК на официальном сайте.