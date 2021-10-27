В Башкирии мужчина устроил разборки со стрельбой у ночного клуба

В Нефтекамске суд рассмотрел постановление следователя о возбуждении ходатайства о заключении под стражу мужчины. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

В пресс-службе городского суда рассказали, что инцидент произошел ночью 22 октября. Мужчина, находясь возле одного из ночных клубов, ударил несколько раз по лицу незнакомца, после чего два раза выстрелил в него из травматического пистолета и скрылся с места преступления.