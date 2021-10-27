У знаменитого дворника Юры из Уфы потекла крыша

Прошлой зимой они приходили, все осмотрели, обещали летом сделать капитальный ремонт крыши. Но вот уже почти ноябрь, а крыша как текла, так и течёт. Роман Филиппов сам ходил к директору ЖЭУ, и тот лично обещал ему взять под свой контроль ситуацию с крышей. Но, как видите, так он ничего и не сделали. Я очень боюсь, что весной зальёт весь мой новый ремонт. Я и ходил туда, и звонил — бесполезно. Не реагируют. Не знаю, что с этим делать вообще.

Юрий