У знаменитого дворника Юры из Уфы потекла крыша

Знаменитый дворник из Уфы Юра рассказал о ходе ремонта в своей небольшой квартире. Неравнодушные собрали крупную сумму не только на погашение долгов уфимца, но и на ремонт.

Фото №1 - У знаменитого дворника Юры из Уфы потекла крыша

Строительные работы не прошли для Юрия без происшествий. Сначала некоторые компании хотели сотрудничать с дворником, внезапно получившим широкую известность, но после просто переставали выходить на связь. 

Однако самой большой проблемой Юрия оказалась крыша. Она уже много лет течёт, но управляющая компания продолжает игнорировать жалобы уфимца. Дворнику пытался помочь и его друг уфимский фотограф Роман Филиппов, но ремонтировать крышу никто не спешит. Юрий боится, что весь новый ремонт в квартире зальёт весенним дождём.

Прошлой зимой они приходили, все осмотрели, обещали летом сделать капитальный ремонт крыши. Но вот уже почти ноябрь, а крыша как текла, так и течёт. Роман Филиппов сам ходил к директору ЖЭУ, и тот лично обещал ему взять под свой контроль ситуацию с крышей. Но, как видите, так он ничего и не сделали. Я очень боюсь, что весной зальёт весь мой новый ремонт. Я и ходил туда, и звонил — бесполезно. Не реагируют. Не знаю, что с этим делать вообще.

Юрий
Фото №2 - У знаменитого дворника Юры из Уфы потекла крыша

Возможно, после огласки управляющая компания отреагирует на проблему «дворника с GQ».

Фото: filippov_photo; ura_gq

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