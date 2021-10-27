У знаменитого дворника Юры из Уфы потекла крыша

Знаменитый дворник из Уфы Юра рассказал о ходе ремонта в своей небольшой квартире. Неравнодушные собрали крупную сумму не только на погашение долгов уфимца, но и на ремонт.
Строительные работы не прошли для Юрия без происшествий. Сначала некоторые компании хотели сотрудничать с дворником, внезапно получившим широкую известность, но после просто переставали выходить на связь.
Однако самой большой проблемой Юрия оказалась крыша. Она уже много лет течёт, но управляющая компания продолжает игнорировать жалобы уфимца. Дворнику пытался помочь и его друг уфимский фотограф Роман Филиппов, но ремонтировать крышу никто не спешит. Юрий боится, что весь новый ремонт в квартире зальёт весенним дождём.
Возможно, после огласки управляющая компания отреагирует на проблему «дворника с GQ».
Фото: filippov_photo; ura_gq