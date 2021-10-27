69-летний житель Уфы получил награду «Отцовская доблесть»

69-летний уфимец получил награду «Отцовская доблесть». Он вместе со своей супругой воспитал 14 детей: восемь родных и шесть приемных. У пары уже 30 внуков. Сегодня семья из более полусотни человек пришла поздравить главу семейства.
Среди почти 200 претендентов на награду «Отцовская доблесть» Петр Жук стал одним из 27 лучших отцов республики. За этой наградой – не одна бессонная ночь. Вместе со своей супругой Тамарой Васильевной они воспитали 14 детей. Внуков у пожилой пары уже ровно 30.
Он без запинок называет все 56 имен большой семьи. У Петра Ивановича и Тамары Васильевны семеро родных сыновей и дочь, и шестеро усыновленных детей из детских домов. Супруги, кстати, сами росли в многодетных семьях.
Тамара Васильевна всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Пётр Иванович в прошлом священнослужитель. По стопам отца пошел самый старший сын Вениамин. Он женат, тоже многодетный отец. В детстве смотрел за младшими братьями и сестрами, теперь воспитывает своих пятерых детей.
Средний сын Марк тоже многодетный отец, у него один родной и трое усыновленных детей. Любви хватает всем, говорит мужчина. Среди семейных ценностей особо выделяет умение прийти на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а вдохновляет вера.
Семья живет в двухэтажном коттедже, который своими руками возводил Петр Иванович. Изначально здесь был одноэтажный дом с несколькими комнатами, но с каждым новым пополнением появлялись пристрои, а потом уже и второй этаж. Сейчас дом снова пустеет, дети почти все выросли, у многих свои семьи. С Тамарой и Петром остались лишь три ребенка. 16-летние двойняшки и 18-летний сын. Да и их переезд не за горами, переживают супруги. Но у четы есть своя традиция – семейный день. Это когда все 56 человек собираются за одним столом, вспоминают прошедший год и делятся планами на будущий, пьют чай и поют песни.