69-летний житель Уфы получил награду «Отцовская доблесть»

69-летний уфимец получил награду «Отцовская доблесть». Он вместе со своей супругой воспитал 14 детей: восемь родных и шесть приемных. У пары уже 30 внуков. Сегодня семья из более полусотни человек пришла поздравить главу семейства.

Среди почти 200 претендентов на награду «Отцовская доблесть» Петр Жук стал одним из 27 лучших отцов республики. За этой наградой – не одна бессонная ночь. Вместе со своей супругой Тамарой Васильевной они воспитали 14 детей. Внуков у пожилой пары уже ровно 30.

Он без запинок называет все 56 имен большой семьи. У Петра Ивановича и Тамары Васильевны семеро родных сыновей и дочь, и шестеро усыновленных детей из детских домов. Супруги, кстати, сами росли в многодетных семьях.

Тогда только появился статус «приемная семья». Взяли двоих, потом еще одну девочку. В 2008 году еще троих братьев взяли. Петр и Тамара Жук

Тамара Васильевна всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Пётр Иванович в прошлом священнослужитель. По стопам отца пошел самый старший сын Вениамин. Он женат, тоже многодетный отец. В детстве смотрел за младшими братьями и сестрами, теперь воспитывает своих пятерых детей.

Когда уже я создал свою семью, у меня не было проблем и страха того, как буду управляться с детьми. Для меня это было естественно. Вениамин Жук

Средний сын Марк тоже многодетный отец, у него один родной и трое усыновленных детей. Любви хватает всем, говорит мужчина. Среди семейных ценностей особо выделяет умение прийти на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а вдохновляет вера.

С одной стороны мы смотрим на пример родителей, с другой – есть убеждения, которые внутри нас живут. Мы были погибающие люди, сироты, несчастные. И Бог делает нас счастливыми. Марк Жук