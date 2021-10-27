В Уфе экс-сотрудница ГИБДД помогла своей знакомой получить права

В Уфе 32-летняя бывшая сотрудница ГИБДД обвиняется во взяточничестве. Женщина помогла своей знакомой получить водительское удостоверение.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Экс-сотрудница ГИБДД получила от своей 14 тысяч рублей в качестве вознаграждения за получение водительского удостоверения без сдачи экзаменов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Свою вину экс-сотрудница ГИБДД признала свою вину. В скором времени уголовное дело направят на рассмотрение в суд.