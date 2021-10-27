В Башкирии два дня будет работать «горячая линия» по насилию в быту, семейным конфликтам и разводам

«Как разрешить спор? Как предотвратить конфликт? Как договориться и прийти к перемирию? Как помочь близкому, находящемуся в алкогольной или наркотической зависимости? Что делать, когда терпеть и ждать больше нельзя? Что делать в ситуации семейного насилия?» — на все эти и другие вопросы жителей республики ответят высококвалифицированные специалисты: психологи, семейные медиаторы, наркологи.