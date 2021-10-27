В Уфе можно получить допуск в СРО

Проектировочная и строительная деятельность сегодня по закону стала лицензируемой, поэтому такой работой можно заниматься, лишь имея допуск СРО. Членство в такой саморегулируемой организации подтверждает профессиональные качества специалистов и конкретной компании, позволяя без каких-либо проблем осуществлять профессиональную деятельность на рынке. В Уфе можно получить допуск в СРО строителей в СтройЮрист, специалисты этой компании на сайте ufa.stroyurist.ru проконсультируют своих клиентов и предложат услуги оперативного вступления в саморегулируемую организацию.

Под допуском СРО принято понимает документальное подтверждение членства в саморегулируемой организации. Наличие такого допуска является разрешением на проведение указанного в законе перечня работ в строительстве или проектировании. В настоящее время допуск СРО представляет собой выписку из реестра членов саморегулируемой организации.

Самостоятельно заниматься получением допуска СРО затруднительно, необходимо точно знать действующее законодательство, а также подготовить большой пакет документов, которые рассматриваются надзорными органами. Любая ошибка в таких бумагах приведёт к отказу в регистрации, в результате чего деньги и время будут потеряны. Обратившись в компанию СтройЮрист, можно буквально в течение нескольких дней вступить в СРО, получить нужный допуск, начав свою деятельность на рынке. Наличие такого членства и допуска в СРО существенно расширяет возможности по ведению бизнеса, в том числе открывается доступ к высокодоходным новым направлениям.

Сегодня без такого допуска в СРО в Уфе и других городах России получить выгодный заказ часто бывает просто невозможно. Именно поэтому проектировочные и строительные компании ещё в начале своей деятельности часто занимаются получением членства, что в свою очередь является лицензированием для выполнения тех или иных работ. Обычно наличие допуска подразумевает оплату вступительных взносов, однако их стоимость находится на доступном уровне, при этом сама компания или конкретный специалист получает массу выгод, вплоть до юридической помощи. Также проводятся различные мероприятия и конференции для членов СРО, что существенно расширяет возможности в бизнесе.

Специалисты компании СтройЮрист подберут оптимальный вариант допуска в СРО, подготовят весь необходимый пакет документов, а также предоставят выписку из реестра, в котором содержатся все сведения по таким членам СРО. Вся работа выполняется максимально быстро и качественно, при этом клиент решает все свои возможные сложности при получении такого лицензирования своей деятельности. С каждым клиентом в СтройЮрист заключают договор, в котором четко прописаны обязанности, сроки выполнения работы и ее стоимость. Более подробно об условиях сотрудничества можно узнать, позвонив по контактным телефонам в компанию СтройЮрист.