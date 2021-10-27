Уроженка Башкирии поборется за корону «Королевы Евразии-2021»

С 30 октября по 8 ноября пройдёт Международный конкурс красоты «Королева Евразии-2021». Мероприятие будет проходить в Турции. За корону поборются участницы из самых разных стран.

Башкирию на конкурсе представит 22-летняя Альбина Шайхлисламова, которая стала «Мисс Республика-2020». Участницы покажут фото и видео-сессии, благотворительные проекты, экскурсии. Также девушки представят свои таланты и красоту в рамках дефиле.