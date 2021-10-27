В Башкирии осудят ревнивца, который убил сожительницу и друга

В Стерлитамаке перед судом предстанет 33-летний местный житель. Его обвиняют в жестоком убийстве двух человек.

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 февраля этого года мужчина, его 40-летняя сожительница и их 62-летний друг проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент горожанин приревновал возлюбленную к товарищу. Он схватил табурет и избил их деревянными ножками. От полученных травм несчастные скончались на месте.

Сам мужчина в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уснул, а на утро обнаружил бездыханные тела возлюбленной и друга и сам позвонил в полицию, сознавшись в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.