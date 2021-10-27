В Уфе полиция просит сообщать о случаях мошенничества со справками о вакцинации

В Башкирии эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остаётся напряженной. В республике активно проходят мероприятия по вакцинации населения.

Фото №1 - В Уфе полиция просит сообщать о случаях мошенничества со справками о вакцинации

Полиция Уфы опубликовала сообщение с просьбой помочь в поисках злоумышленников, которые занимаются махинациями со справками о вакцинации. За подделку сертификата предусмотрена уголовная ответственность. И за использование поддельного документа предусматривается наказание.

Управление МВД России по Уфе призывает граждан сообщать о ставших известных им фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от COVID.

Фото: ТАСС. 

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