Жительница Башкирии с грудничком рассказала, почему решила привиться от COVID-19

Мой муж досконально «прошуршал» всю информацию о коронавирусе, сидел на самоизоляции, чтобы не подвергать себя и семью опасности. Все ждал, когда вакцина «Спутник V» пройдет три этапа исследований. Дождался. Также все это время он добывал сведения об этой вакцине, переписывался с теми, кто ее сделал. Как только к нам в село завезли ее, встал в очередь на вакцинацию. Две дозы перенес достаточно легко: температура невысокая и усталость. Как только он привился, начал меня подговаривать: мол, смотри, я же живой, не умер! А я из тех людей, которые не доверяли прививке. Начиталась в интернете всякой чепухи, что вакцина меня убьет, что молоко пропадет (ребенку 7 месяцев было в тот момент, грудное вскармливание), что я ребенку передам все, что вакцина внедряется в ДНК, меняет код и тому подобное. Тогда я тоже начала искать информацию. Смотрела выступления биологов, ученых, читала статьи. И я тоже записалась в очередь за прививкой. Перед этим переписывалась с девушками, кто уже сделал прививку, будучи на ГВ. Я взяла свою волю в кулак, пошла и привилась. Все прошло хорошо, первая доза без реакции, при второй дозе вакцины была усталость и температура, всего один день. Я взвесила для себя все «за» и «против». Очень много от знакомых слышала, как они переживают постковидный синдром, что не чувствуют запахов, что одышка никак не проходит, сильные головокружения и много-много еще чего. Ну, болеть никак не хочется. Кстати, на данный момент у нас привиты почти все ближайшие родственники.

Татьяна