Приставил вилку к горлу: жительница Уфы рассказала об угрозах сына

В полицию Уфы обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 40-летний сын угрожает ей физической расправой.

Известно, что пенсионерка проживает с родным сыном в одной квартире. Между родственниками часто происходили ссоры из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Несколько дней назад женщина вернулась домой, купив лишь молоко и хлеб. Её сыну не понравилось, что среди купленных продуктов отсутствует спиртное.

Мужчина схватил нож и начал угрожать родной маме расправой. Женщина испугалась, выбежала из квартиры и вызвала полицию. Оказалось, что ранее горожанин уже угрожал матери: в ярости он приставил вилку к шее матери.