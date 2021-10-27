«Торос» встретился с «Динамо» в Санкт-Петербурге

Нефтекамский «Торос» провел очередной выездной матч в рамках Высшей хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге команда встретилась с лидером чемпионата «Динамо».

Место в воротах нефтекамцев занял Шамиль Шмаков. Этот матч стал его первым в нынешнем чемпионате. Счет открыли хозяева льду на 11-й минуте встречи. Дальше хоккеисты «Динамо» только увеличивали преимущество.