Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по решению шахматных композиций

Урал Хасанов из Салавата – чемпион мира по решению шахматных композиций в командном зачете. При этом юному спортсмену из нашей республики всего 15 лет. Мировые соревнования прошли на греческом острове Родос.

Всего состязались 15 команд и 65 шахматистов из 18 государств. Урал Хасанов собрал полный комплект медалей первенства. Золото – в команде, серебро – в опен-турнире и зачете юниоров до 23 лет и бронзу – в индивидуальном зачете. В личном зачете новым чемпионом стал 19-летний Данила Павлов из Москвы. Впервые с 2003 года лучшим шахматным композитором стал россиянин. Тренирует наших спортсменов Андрей Селиванов.

По скайпу мы тренируемся с Андреем Владимировичем. Он нам дает задачи, темы этих задач, а мы их решаем. Потом мы проводим тренировку. Он дает нам три задачи на темы, которые мы проходили. Урал Хасанов, чемпион мира по решению шахматных композиций

В шахматы Урал начал играть в пятилетнем возрасте под руководством своих дедушек. На сегодняшний день житель Салавата уже побеждал на чемпионатах России и Европы. В следующем году чемпионат мира пройдет в Дубае. Урал уже ставит перед собой новую амбициозную цель.