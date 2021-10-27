В Уфе прошел Открытый Национальный кубок по силовым видам спорта

Установили рекорд и отобрались на всероссийский турнир. В Уфе прошел Открытый Национальный кубок по силовым видам спорта. Соревнования проходили в шести различных дисциплинах. Сильнейших на трех помостах выявляли спортсмены со всей республики.

Судьба бронзовой награды, значит, запредельный настрой. Никто из соперниц не собирается просто так уступать медаль турнира. Эмоций добавляют и болельщики. У каждой спортсменки своя группа поддержки.

Суть упражнения – дважды перетянуть палку. Тогда спортсмен выходит в следующий этап соревнований. Алия Ибрагимова в итоге стала второй в масс-рестлинге в своей весовой категории. Еще раньше девушка выступила на другом помосте – становой тяге на турнире пауэрлифтеров.

Всего в Открытом Национальном кубке по силовым видам спорта выступили около 100 спортсменов со всей республики, в том числе гости из Татарстана и Оренбурга. Наравне с чемпионами свои силы пробовали и любители.

Еще недавно Денис Вагапов боролся за звание самого сильного человека страны на турнире «Урал-батыр», а теперь помогает побеждать другим в соревнованиях по паурлифтингу и силовым видам спорта. На турнире стронгмен выступал в качестве судьи.