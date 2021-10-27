Башкирские борцы греко-римского стиля готовятся к выступлениям сразу в нескольких турнирах

Это чемпионат страны и республики, а также всероссийские соревнования. Наравне с лидерами тренируются молодые спортсмены, кому только предстоит проверить свои силы среди взрослых.

Индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Так главный тренер сборной Башкортостана Рамиль Сираев готовит спортсменов к предстоящим соревнованиям. Денис Иванов – один из претендентов на победу в чемпионате республики по греко-римской борьбе. Это будет его второй турнир среди борцов старше 18 лет. На соревнованиях в Чайковском он не попал на пьедестал, но сейчас готов к новым поединкам.

Для одних успех на чемпионате республики пока предел мечтаний, но только не для Нохчо Лабазанова. Его основной старт – чемпионат страны. Уже известно, что турнир перенесли на февраль следующего года. На прошлом российском форуме спортсмен стал бронзовым призером. Сейчас Нохчо тренируется дома в Уфе. Специально для подготовки к чемпионату к нему из Пензы приехал спарринг-партнер.

После прошедшего первенства мира в Уфе башкирские борцы провели ряд мастер-классов по республике. Мероприятия прошли в Сибае, Стерлитамаке и в Иглинском районе в рамках проекта «Неделя спортивной борьбы в Башкортостане».

Шесть медалей завоевали представители республики на всероссийских соревнованиях в Челябинской области и пять наград привезли башкирские борцы с мастерского турнира в Пермском крае.