В Башкирии опровергли введение комендантского часа в нерабочие дни

В нерабочие дни в Хакасии будет введен комендантский час. После этой новости в социальных сетях Башкортостана начало распространяться сообщение о введение аналогичного решения на территории региона.
Напомним, по всей России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В сообщениях утверждается, что в регионе якобы нельзя будет выходить из дома с 18:00 до 06:00, а также приостановят работу транспорта, торговых центров и общепита.
Однако начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская назвала данное сообщение «фейком». Пока на время нерабочих дней приостановят работу лишь федеральные учреждения культуры. Однако такая мера вводится по всей России.