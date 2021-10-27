В Башкирии опровергли введение комендантского часа в нерабочие дни

В нерабочие дни в Хакасии будет введен комендантский час. После этой новости в социальных сетях Башкортостана начало распространяться сообщение о введение аналогичного решения на территории региона.

Напомним, по всей России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В сообщениях утверждается, что в регионе якобы нельзя будет выходить из дома с 18:00 до 06:00, а также приостановят работу транспорта, торговых центров и общепита.