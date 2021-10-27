В Башкирии зафиксировали отсутствие динамики по заболеваемости COVID-19

В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора