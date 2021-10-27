В Башкирии зафиксировали отсутствие динамики по заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что только в двух регионах страны по результатам прошлой недели нет динамики по заболеваемости коронавирусом. Это Башкирия и Чукотка. Об этом сообщила глава федерального ведомства Анна Попова.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали отсутствие динамики по заболеваемости COVID-19

При этом в 32 регионах фиксируется растущая заболеваемость, а в 83 субъектах зарегистрирован рост зараженных.

В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора 

За прошедшую неделю в Башкирии зафиксировано 4012 случаев заражения коронавирусом, скончались – 216 пациентов. В республике активно ведутся мероприятия по вакцинации населения. По состоянию на 22 октября, в регионе полную вакцинацию прошли 1 288 275.

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