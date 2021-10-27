Аскар Абдразаков принял участие во флэшмобе «Мы Башкиры»

Курултай башкир организовал масштабный проект «Мы Башкиры» («Беҙ Башҡорттар»). Флэшмоб нацелен на поддержку национального языка и культуры Башкортостана.
Группа активистов, краеведов и ученых выпустила брошюру для всех желающих, кто хочет составить свою родословную (шэжэрэ). В рамках Всероссийской переписи населения задуматься о своих предках, о своей национальной принадлежности крайне важно.
Среди участников флэшмоба известный музыкант Аскар Абдразаков, который гордо называет себя «сыном башкирского народа».
Фото: askarabdrazakov