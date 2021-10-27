Аскар Абдразаков принял участие во флэшмобе «Мы Башкиры»

Курултай башкир организовал масштабный проект «Мы Башкиры» («Беҙ Башҡорттар»). Флэшмоб нацелен на поддержку национального языка и культуры Башкортостана.

Фото №1 - Аскар Абдразаков принял участие во флэшмобе «Мы Башкиры»

Группа активистов, краеведов и ученых выпустила брошюру для всех желающих, кто хочет составить свою родословную (шэжэрэ). В рамках Всероссийской переписи населения задуматься о своих предках, о своей национальной принадлежности крайне важно.

Среди участников флэшмоба известный музыкант Аскар Абдразаков, который гордо называет себя «сыном башкирского народа».

Сегодня, когда у нас есть возможность ещё раз обозначить свою национальную принадлежность в рамках Всероссийской переписи, я думаю, каждый из нас вспомнит своих предков, свои корни и поможет выстроить грамотную и дальновидную политику по развитию этнокультурного и языкового многообразия нашей страны.

Аскар Абдразаков

Фото: askarabdrazakov

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