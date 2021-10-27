Аскар Абдразаков принял участие во флэшмобе «Мы Башкиры»

Сегодня, когда у нас есть возможность ещё раз обозначить свою национальную принадлежность в рамках Всероссийской переписи, я думаю, каждый из нас вспомнит своих предков, свои корни и поможет выстроить грамотную и дальновидную политику по развитию этнокультурного и языкового многообразия нашей страны.

Аскар Абдразаков