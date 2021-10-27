Самоизоляция 60+ в Башкирии: как пожилым людям записаться на прививку

В Башкортостане с начала пандемии от коронавируса скончалось порядка 2,5 тысячи человек. Из них большая часть – это пожилые. За последние сутки зарегистрировано 668 новых случаев заражения инфекцией. Зафиксировано 36 случаев смерти от COVID-19. В стационарах находятся 982 человека, в том числе 621 пациент в возрасте 60+. Для непривитых пожилых граждан теперь действует режим обязательной самоизоляции.
С приходом пандемии забот у социальных работников стало в несколько раз больше. Теперь помимо своих подопечных Зульфие Гарифулловне нужно обойти ещё сотни пожилых людей. Узнать о самочувствии, помочь по дому и самое главное – рассказать, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции.
С 13 октября в республике ввели обязательный режим самоизоляции для невакцинированных пожилых людей и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут лишь два часа в день, с 11 утра до часу дня.
Записаться на вакцинацию пожилым людям можно и на дому. Достаточно лишь сказать об этом своему социальному работнику.
53 жителя республики сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Семеро на ИВЛ. Ситуация напряжённая. Пожилые в зоне риска, но вакцинироваться не спешат. Хотя эффективность и необходимость самой прививки не отрицают.
На этой неделе Владимир Путин поручил усилить коронавирусные ограничения. Президент поставил задачу тестировать на COVID-19 больше людей, чтобы выявлять инфекцию на ранних сроках и максимально быстро изолировать заболевших. Кроме того, глава государства рекомендовал отправить на дистанционную работу пожилых сотрудников предприятий, которые еще не вакцинировались от коронавируса.
Пожилых людей на самоизоляции поддерживают не только социальные работники. Доставить продукты, лекарства, оплатить коммунальные услуги – добровольцы готовы помочь во всём. Услуга бесплатная. Но самым надежным способом защитить себя и своих близких от коронавируса по-прежнему остаётся вакцинация.
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