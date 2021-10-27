Самоизоляция 60+ в Башкирии: как пожилым людям записаться на прививку

В Башкортостане с начала пандемии от коронавируса скончалось порядка 2,5 тысячи человек. Из них большая часть – это пожилые. За последние сутки зарегистрировано 668 новых случаев заражения инфекцией. Зафиксировано 36 случаев смерти от COVID-19. В стационарах находятся 982 человека, в том числе 621 пациент в возрасте 60+. Для непривитых пожилых граждан теперь действует режим обязательной самоизоляции.

С приходом пандемии забот у социальных работников стало в несколько раз больше. Теперь помимо своих подопечных Зульфие Гарифулловне нужно обойти ещё сотни пожилых людей. Узнать о самочувствии, помочь по дому и самое главное – рассказать, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции.

В основном люди хорошо реагируют, но иногда грубят. Большинство хотят вакцинироваться. Зульфия Миниахметова, социальный работник

С 13 октября в республике ввели обязательный режим самоизоляции для невакцинированных пожилых людей и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут лишь два часа в день, с 11 утра до часу дня.

Записаться на вакцинацию пожилым людям можно и на дому. Достаточно лишь сказать об этом своему социальному работнику.

53 жителя республики сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Семеро на ИВЛ. Ситуация напряжённая. Пожилые в зоне риска, но вакцинироваться не спешат. Хотя эффективность и необходимость самой прививки не отрицают.

На этой неделе Владимир Путин поручил усилить коронавирусные ограничения. Президент поставил задачу тестировать на COVID-19 больше людей, чтобы выявлять инфекцию на ранних сроках и максимально быстро изолировать заболевших. Кроме того, глава государства рекомендовал отправить на дистанционную работу пожилых сотрудников предприятий, которые еще не вакцинировались от коронавируса.

Коронавирус особенно опасен для пожилых, потому что с возрастом иммунная защита слабеет и появляется множество сопутствующих болезней, которые делают течение болезни более тяжелым и даже приводят к смерти. Татьяна Кулак, заведующая организационно-методическим отделом, врач-методист госпиталя ветеранов войн

Пожилых людей на самоизоляции поддерживают не только социальные работники. Доставить продукты, лекарства, оплатить коммунальные услуги – добровольцы готовы помочь во всём. Услуга бесплатная. Но самым надежным способом защитить себя и своих близких от коронавируса по-прежнему остаётся вакцинация.