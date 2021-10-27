В Минздраве Башкортостана призвали провести нерабочие дни дома

Динамики в росте заболеваемости в Башкортостане нет. Об этом заявила главный санитарный врач Анна Попова. Помимо республики, такая ситуация наблюдается лишь на Чукотке.

Суточное количество заболевших не превышает 670 человек. Этому способствуют ограничительные меры, введенные в регионе. Башкортостан выходит на условное плато. Но это не говорит о том, что ситуация стала легче. Количество больных по-прежнему высокое. Медикам пока перевести дух не удается.

У нас развернуто более 7 тысяч коек. Я призываю жителей соблюдать санитарные меры и предстоящие нерабочие дни по возможности провести дома.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики  Башкортостан
Фото №1 - В Минздраве Башкортостана призвали провести нерабочие дни дома

ПЦР-тесты больше не являются допуском в общественные места. Попасть в торговые центры, рестораны, фитнес-залы, салоны красоты, кинотеатры теперь можно, только предъявив сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде в течение 6 последних месяцев. Также жители республики должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Неделя была тяжелая, думаю, для всех ТЦ. Но мы надеемся, что все это во благо, поэтому соблюдаем все меры. Лишь бы быстрее победить пандемию.

Оксана Замятина, директор Лайфстайл центра «Башкирия»
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