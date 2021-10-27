В Минздраве Башкортостана призвали провести нерабочие дни дома

Динамики в росте заболеваемости в Башкортостане нет. Об этом заявила главный санитарный врач Анна Попова. Помимо республики, такая ситуация наблюдается лишь на Чукотке.

Суточное количество заболевших не превышает 670 человек. Этому способствуют ограничительные меры, введенные в регионе. Башкортостан выходит на условное плато. Но это не говорит о том, что ситуация стала легче. Количество больных по-прежнему высокое. Медикам пока перевести дух не удается.

У нас развернуто более 7 тысяч коек. Я призываю жителей соблюдать санитарные меры и предстоящие нерабочие дни по возможности провести дома. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

ПЦР-тесты больше не являются допуском в общественные места. Попасть в торговые центры, рестораны, фитнес-залы, салоны красоты, кинотеатры теперь можно, только предъявив сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде в течение 6 последних месяцев. Также жители республики должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.