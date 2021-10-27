Известно, как будут выглядеть новые ковид-госпитали в Башкортостане

Построить новые ковид-госпитали в Сибае и в Туймазах планируют в течение двух месяцев. Клиники будут оснащены своей станцией медицинских газов, а проект будет представляет собой форму цветка курая. Об этом сегодня заявил Андрей Назаров.
Премьер-министр республики осмотрел стройплощадку госпиталя в Зауралье. Здесь будет 4 инфекционных отделения, блок реанимации, своя экспресс-лаборатория. Предполагается, что клиника позволит выстроить правильную логистику, принимать пациентов будут со всех ближайших районов. Сейчас решается кадровый вопрос. Иногородним предоставят жилье.