Известно, как будут выглядеть новые ковид-госпитали в Башкортостане

Построить новые ковид-госпитали в Сибае и в Туймазах планируют в течение двух месяцев. Клиники будут оснащены своей станцией медицинских газов, а проект будет представляет собой форму цветка курая. Об этом сегодня заявил Андрей Назаров.

Премьер-министр республики осмотрел стройплощадку госпиталя в Зауралье. Здесь будет 4 инфекционных отделения, блок реанимации, своя экспресс-лаборатория. Предполагается, что клиника позволит выстроить правильную логистику, принимать пациентов будут со всех  ближайших районов. Сейчас решается кадровый вопрос. Иногородним предоставят жилье. 

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Медколледж Сибая модернизируем, увеличим количество обучающихся. Плюс построим общежития: для госпиталя, что позволит привлекать иногородних сотрудников, и для Медколледжа.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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