В Уфе 9 семей остались без жилья после пожара: нужна помощь

9 семей остались на улице после страшного пожара по адресу Вагонная, 5, в Уфе. Уже известно, что администрация их точно не расселит и по законной причине, которую сами жители узнали только после того, как их дом сгорел.

Языки пламени охватили эту двухэтажку по улице Вагонной среди глубокой ночи, когда все спали. Чудом люди остались живы, но уже без жилья. 8-летней Марте пришлось прыгать со второго этажа, чтобы спастись.

У сына Алены Красильниковой явно сильный ангел-хранитель, считает женщина. Пожар начался на втором этаже, под квартирой, где и живут Красильниковы. С возгоранием потолок сразу же обвалился на комнату младшего сына, на место, где обычно спал ребенок.

Татьяна Кузьмина не сдерживает слез, она вместе с дочерью и внуком оказалась бомжом. Большинство вещей, техники и мебель сгорело во время пожара, удалось спасти лишь самое ценное – личные документы и бумаги на квартиру.

Ленинская администрация расселять дом не собирается, ведь, как оказалось, постройка не в собственности муниципалитета. Со слов жильцов, глава района встречался с ними и подсказал, что единственное верное решение – открыть счет и просить помощи у людей в соцсетях. Чиновник не остался в стороне и тоже опубликовал пост. Ведь восстанавливать жилье уфимцам нужно теперь только за свой счет.

Мы опубликовали пост, но за все время нам пришло 2060 рублей. Ольга Шухтуева

Кстати, этой двухэтажке более 100 лет. Точной даты постройки не знает никто, по документам это 1917 год – с момента переименования улицы Вагонной. Деревянный барак аварийный, но за его ремонт так никто бы и не взялся. Между тем, район обещает помогать погорельцам, чем может.

Тех, у кого нет жилья, мы временно разместим в чрезвычайном жилом фонде. Поможем получить справки о пожаре, чтобы они могли получить выплаты в размере 10 тысяч. Поможем вывезти строительный мусор. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы

Пенсионеры и семьи с детьми сейчас находятся в безвыходном положении, родственники есть не у всех, особенно у пожилых людей, некоторые уже более двух недель ютятся, где получится. Оказать финансовую помощь погорельцам может каждый.

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