Известно, когда в Башкирии завершат очистку благовещенского пруда

В Благовещенске почти на 60% завершены работы по очистке дна городского пруда. Донные отложения, заиливание, заболачивание – в теплое время года водоем источал неприятные запахи, а в самой воде нашли тяжелые металлы. В 2020 года началась масштабная очистка и благоустройство водоема и прилегающей территории. Сейчас рабочие идут с опережением графика.

Ковш за ковшом экскаватор поднимает слой ила и грунта. Все это донные отложения. В начале их формируют в длинные отвалы, а после вывозят на полигон. На отдельных участках углубляться приходится не на один метр. Здесь работают около 10 единиц техники. Мастер участка Филус Сафин сам житель Благовещенска, и для него очистка родного пруда – дело чести.

Длина водоема почти 2 км, а максимальная ширина – 370 метров. До этого его не чистили. Вывезти нужно несколько сотен тысяч кубометров отложений. Проект «Экологическая реабилитация пруда» финансируется из бюджета страны и республики. Всего более 80 млн рублей направлено, чтобы сохранить уникальный водный объект. Работа идет с опережение сроков.

Кстати, вдоль пруда уже видны очертания будущих прогулочных дорожек. А линия щебня – защита берега от размыва волнами. В наиболее крутых местах укрепление идет по другой технологии. Кроме того, в планах также создать и городской пляж. А за плотиной уже сейчас идут благоустроительные работы. Здесь появятся амфитеатр и смотровая площадка.