Рустам Муратов о переписи населения: «В этом процессе заинтересованы все»

До завершения Всероссийской переписи осталось 2,5 недели. Впервые опрос населения проводится с применением цифровых технологий. Обновленные данные по итогам переписи помогут не только скорректировать цифры, но и определить курс развития по всем отраслям.
Доказывать документально информацию о количестве домочадцев не нужно. Переписчик вбивает данные в планшет со слов. 33 вопроса занимают 20 минут. Кроме сумки, бейджа на сотруднике есть отличительный жилет, а с учетом того, что на улице минусовая температура, переписчики получили брендированные шарфы.
Новые данные переписи распределят по всем отраслям. К примеру, в образовании определится контрольная цифра при поступлении в вузы и ссузы. Станет понятно, сколько объектов строится и достаточно ли их. Часть вопросов касается родных языков, и тут результаты повлияют не только на количество учебников, но и на кадровый состав.
В последний раз перепись проводилась 11 лет назад. Данные устарели. В одном из офисов МФЦ в опросе принял участие первый вице-премьер республики Рустам Муратов. Он отметил, что портрет региона по итогам переписи позволит в том числе разработать эффективные меры господдержки по отраслям. В социальной, к примеру, скорректируют бюджет для каждого муниципалитета.
Всероссийская перепись продлится до 14 ноября. Переписчикам нужно будет обойти порядка 1 миллиона 900 тысяч жилых помещений. В офисах МФЦ пройти опрос помогут в том числе волонтеры и сотрудники центра. Также можно ответить на вопросы дома через портал Госуслуги.