Рустам Муратов о переписи населения: «В этом процессе заинтересованы все»

До завершения Всероссийской переписи осталось 2,5 недели. Впервые опрос населения проводится с применением цифровых технологий. Обновленные данные по итогам переписи помогут не только скорректировать цифры, но и определить курс развития по всем отраслям.

Доказывать документально информацию о количестве домочадцев не нужно. Переписчик вбивает данные в планшет со слов. 33 вопроса занимают 20 минут. Кроме сумки, бейджа на сотруднике есть отличительный жилет, а с учетом того, что на улице минусовая температура, переписчики получили брендированные шарфы.

Это наше будущее. Это для экономики, национальности, для населения, для России очень важное дело. И не хочется оставаться в стороне. Гульшат Ибатова, переписчик

Новые данные переписи распределят по всем отраслям. К примеру, в образовании определится контрольная цифра при поступлении в вузы и ссузы. Станет понятно, сколько объектов строится и достаточно ли их. Часть вопросов касается родных языков, и тут результаты повлияют не только на количество учебников, но и на кадровый состав.

Для нас важно понимать, какое количество учителей родного языка необходимо готовить в системе нашего образования, где и сколько национальных образовательных организаций открывать. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В последний раз перепись проводилась 11 лет назад. Данные устарели. В одном из офисов МФЦ в опросе принял участие первый вице-премьер республики Рустам Муратов. Он отметил, что портрет региона по итогам переписи позволит в том числе разработать эффективные меры господдержки по отраслям. В социальной, к примеру, скорректируют бюджет для каждого муниципалитета.

Это нужно и для разработки стратегического планирования, программ развития, подготовки специалистов, привлечения инвестиций, развития бизнеса. Поэтому в этом процессе заинтересованы все: от государственного управления до инвесторов и всех тех, кому необходимо быть уверенном в завтрашнем дне. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан