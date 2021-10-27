«Газпром» может стать спонсором Федерации велоспорта Башкирии

Компания готова выделить на развитие этого вида спорта в регионе до 80 миллионов рублей. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ рассказал председатель Федерации велоспорта республики Ринат Латыпов.

Деньги пойдут на содержание воспитанников школ республики по велогонкам, а также на обновление инвентаря и оборудования. Поспособствовал этому событию в Евгений Петров – двукратный чемпион мира и победитель европейского первенства по велогонкам. Когда-то он начинал свою карьеру в Уфе.