«Газпром» может стать спонсором Федерации велоспорта Башкирии

Компания готова выделить на развитие этого вида спорта в регионе до 80 миллионов рублей. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ рассказал председатель Федерации велоспорта республики Ринат Латыпов.
Деньги пойдут на содержание воспитанников школ республики по велогонкам, а также на обновление инвентаря и оборудования. Поспособствовал этому событию в Евгений Петров – двукратный чемпион мира и победитель европейского первенства по велогонкам. Когда-то он начинал свою карьеру в Уфе.
На протяжении нескольких десятков лет воспитанники башкирской школы велоспорта прославляют регион и страну на соревнованиях различного уровня. В том числе на международных турнирах и Олимпийских играх. Эта дисциплина развивается в 15 городах республики. В том числе в Белорецком районе, где уже есть свои мастера спорта, а также ежегодно проводятся соревнования.