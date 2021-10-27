Юниоры из Башкирии завоевали награды на «Кубке Содружества» по тайскому боксу

Юные башкирские спортсмены успешно выступили на «Кубке Содружества» по тайскому боксу в Нижнем Новгороде. От нашей республики участие в этих соревнованиях приняли 15 человек.

Их соперниками были спортсмены из 15 регионов России. Всего турнир собрал 800 участников. Башкирским спортсменам удалось заработать два первых места, одно второе и два третьих.