Юниоры из Башкирии завоевали награды на «Кубке Содружества» по тайскому боксу

Юные башкирские спортсмены успешно выступили на «Кубке Содружества» по тайскому боксу в Нижнем Новгороде. От нашей республики участие в этих соревнованиях приняли 15 человек.
Их соперниками были спортсмены из 15 регионов России. Всего турнир собрал 800 участников. Башкирским спортсменам удалось заработать два первых места, одно второе и два третьих.
Наряду с Ильей Журавлевым призёром «Кубка Содружества» стала Сабина Фаррахова. Она заняла третье место. Такая же позиция у Данила Фатыхова. Победителем «Кубка Содружества» стал 11-летний Дмитрий Львов. Ему удалось одержать победы во всех четырех поединках.