В Уфе за превышение должностных полномочий и взяточничество осудили бывшего судебного пристава
Суд Уфы вынес приговор 26-летнему экс-судебному приставу за превышение должностных полномочий и взяточничество. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Как установлено следствием и судом, в августе 2019 года судебный пристав в ходе работы по розыску имущества должников, обнаружил припаркованный в одном из дворов автомобиль «Киа Рио», на который в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия, в связи с взысканием долга с его владельца. Вместо того, чтобы перевезти автомобиль на специализированную стоянку в обеспечительных целях, обвиняемый пригласил собственницу автомобиля и договорился с ней о том, что за взятку в размере 14 тыс. рублей не будет его изымать, а также поможет ей реализовать его. В последующем подсудимый нашел покупателя и автомобиль был продан за 280 тыс. рублей, а пристав получил обещанное незаконное вознаграждение.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Должница заявила об угоне автомобиля, чтобы объяснить его исчезновение. В скором времени обман вскрылся, и на нее завели уголовное дело, в результате чего оштрафовали.
Свою вину подсудимый признал частично. Его приговорили к четырем годам условного лишения свободы, а также оштрафовали на 70 тысяч рублей.