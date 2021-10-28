В Уфе за превышение должностных полномочий и взяточничество осудили бывшего судебного пристава

Как установлено следствием и судом, в августе 2019 года судебный пристав в ходе работы по розыску имущества должников, обнаружил припаркованный в одном из дворов автомобиль «Киа Рио», на который в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия, в связи с взысканием долга с его владельца. Вместо того, чтобы перевезти автомобиль на специализированную стоянку в обеспечительных целях, обвиняемый пригласил собственницу автомобиля и договорился с ней о том, что за взятку в размере 14 тыс. рублей не будет его изымать, а также поможет ей реализовать его. В последующем подсудимый нашел покупателя и автомобиль был продан за 280 тыс. рублей, а пристав получил обещанное незаконное вознаграждение.

пресс-служба СУ СКР по РБ