В УГАТУ прошли учения по действиям в чрезвычайной ситуации

В тренировке по оцеплению опасной территории приняли участие студенты Военного учебного центра УГАТУ, которые также получили практические навыки взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов в период чрезвычайных ситуаций. В завершение тренировки условные террористы обезврежены и заложники освобождены.