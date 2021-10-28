В УГАТУ прошли учения по действиям в чрезвычайной ситуации

Три тысячи человек были экстренно эвакуированы из УГАТУ в Уфе. ВУГАТУ состоялись масштабные тактико-специальные учения.
Для ликвидации угрозы «террористического акта» в университет прибыли группы быстрого реагирования ЧОП, сотрудники полиции и специалисты Росгвардии.
В тренировке по оцеплению опасной территории приняли участие студенты Военного учебного центра УГАТУ, которые также получили практические навыки взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов в период чрезвычайных ситуаций. В завершение тренировки условные террористы обезврежены и заложники освобождены.