В Уфе мужчины похитили ящик для пожертвований

Полученные приметы росгвардейцы передали другим патрулям и приняли отрабатывать прилегающую территорию. Спустя короткое время в паре кварталов за домами обнаружили подходящих под описание молодых людей. Они сидели на земле и пытались кирпичом разбить закрытый на замок ящик. При виде служебной машины молодые люди бросились наутек, однако были задержаны и опознаны продавцами. В ящике для пожертвований оказалось около 500 рублей мелочью. Для чего мужчинам понадобились эти деньги, они не пояснили.

пресс-служба Росгвардии РБ