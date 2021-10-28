В Уфе мужчины похитили ящик для пожертвований

Накануне из продуктового магазина в Уфе мужчина украл ящик для пожертвований и скрылся с места преступления. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе мужчины похитили ящик для пожертвований

В магазин вошла компания мужчин. Они начали расспрашивать продавца о товарах и скидках. Пока продавец был занят, один из мужчин схватил ящик для пожертвований и выбежал на улицу. Следом за ним выбежали и остальные.

Полученные приметы росгвардейцы передали другим патрулям и приняли отрабатывать прилегающую территорию. Спустя короткое время в паре кварталов за домами обнаружили подходящих под описание молодых людей. Они сидели на земле и пытались кирпичом разбить закрытый на замок ящик. При виде служебной машины молодые люди бросились наутек, однако были задержаны и опознаны продавцами. В ящике для пожертвований оказалось около 500 рублей мелочью. Для чего мужчинам понадобились эти деньги, они не пояснили.

пресс-служба Росгвардии РБ

29-летнего уфимца передали для разбирательства полицейским. Оказалось, что ранее он был судим четыре раза.

Фото: пресс-служба Росгвардии РБ.

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