В Уфе мужчины похитили ящик для пожертвований

Накануне из продуктового магазина в Уфе мужчина украл ящик для пожертвований и скрылся с места преступления. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В магазин вошла компания мужчин. Они начали расспрашивать продавца о товарах и скидках. Пока продавец был занят, один из мужчин схватил ящик для пожертвований и выбежал на улицу. Следом за ним выбежали и остальные.
29-летнего уфимца передали для разбирательства полицейским. Оказалось, что ранее он был судим четыре раза.
Фото: пресс-служба Росгвардии РБ.