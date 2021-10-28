В Иглинском районе стартовал ремонт муниципальной дороги

На трехкилометровом отрезке срезан старый асфальт и начата укладка первого слоя. Все работы по ремонту проводятся в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Иглинского района до 2024 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министерством транспорта был выделен первый транш в размере около 15 миллионов рублей, что и позволило начать капитальный ремонт.
Рядом с автодорогой Алаторка-Иглино по улице Ворошилова для удобства жителей начато строительство пешеходного тротуара. Сейчас идут подготовительные работы – утрамбовывается основание асфальта, устанавливаются бетонные бордюры.