В Иглинском районе стартовал ремонт муниципальной дороги

На трехкилометровом отрезке срезан старый асфальт и начата укладка первого слоя. Все работы по ремонту проводятся в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Иглинского района до 2024 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».